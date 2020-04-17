Пожарные потушили возгорание в жилом доме в центре Москвы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в жилом доме на Большой Молчановке в Москве, информации о пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 08:33 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе.

В жилом доме на Большой Молчановке загорелись перекрытия между этажами на площади 100 кв. м. В 08:22 пожар был локализован.

По информации открытых источников, здание по этому адресу было построено в 1910 году архитектором Л. А. Херсонским и использовалось как доходный дом.

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