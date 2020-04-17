СК возбудил второе уголовное дело после бунта в колонии в Ангарске

ТАСС, 17 апреля. Следственные органы возбудили второе уголовное дело после беспорядков в колонии № 15 в Иркутской области, где в результате бунта заключенных произошел крупный пожар, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Бунт в колонии строгого режима для ранее судимых в Ангарске (там содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных - прим. ТАСС) начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Осужденные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой. Ранее СК возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.