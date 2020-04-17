СК возбудил второе уголовное дело после бунта в колонии в Ангарске

ТАСС, 17 апреля. Следственные органы возбудили второе уголовное дело после беспорядков в колонии № 15 в Иркутской области, где в результате бунта заключенных произошел крупный пожар, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.
Бунт в колонии строгого режима для ранее судимых в Ангарске (там содержатся порядка 1,2 тыс. осужденных - прим. ТАСС) начался 9 апреля. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Осужденные напали на работника колонии, а вечером 10 апреля устроили пожар. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой. Ранее СК возбудил уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии") и частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории исправительной колонии ежедневно работают следователи. По информации СК, уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков, их порядка 200 человек. Ранее управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что установлены заказчики беспорядков. На время расследования уголовного дела, возбужденного по факту дезорганизации деятельности исправительного учреждения, заключенные, которые стали наиболее активными участниками беспорядков, помещены в СИЗО.
Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью "Российской газете" сообщил, что беспорядки и поджог в колонии были заранее срежиссированной провокацией.