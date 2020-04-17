СК возбудил дело после гибели при пожаре главы города Данилова в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью при пожаре главы города Данилова Ярославской области Ивана Свечушкина и его супруги. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Из материалов уголовного дела следует, что сегодня ночью произошло возгорание частного дома, расположенного на улице Луговой города Данилова Ярославской области. В результате пожара погибли хозяин жилища и его супруга", - говорится в сообщении. Назначены медицинская и пожаротехническая судебные экспертизы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила около 81 кв. метров. "Предварительная причина пожара - электротехническая. Точная причина устанавливается", - сказал собеседник агентства. Пожар в частном доме Свечушкина начался около часа ночи в пятницу.

Ивану Свечушкину было 45 лет. Его избрали главой Данилова в 2018 году. Население города составляет около 14,8 тыс. человек.