Женщина напала на полицейского, разъяснявшего правила самоизоляции в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о нападении на полицейских, разъяснявших правила самоизоляции, возбудили в Крыму. Жительница Симферополя в центре города ударила сотрудника палкой по голове и сорвала погон, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"На улице Пушкина стражи порядка выявили женщину, которая организовала несанкционированную торговлю. На разъяснительную беседу о соблюдении режима самоизоляции она отреагировала агрессивно, нанеся палкой удар сотруднику полиции в область головы и сорвав погон с плеча. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В отношении женщины возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В сообщении уточняется, что санкция этой статьи предусматривает наказание от 200 тыс. рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов 10 апреля сообщил, что из-за большого количества нарушений режима самоизоляции в регионе будут введены штрафы по примеру Москвы. Парламент региона принял соответствующие поправки к закону об административных правонарушениях. С 15 апреля сотрудники МВД начали применять санкции к нарушителям.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2 041 человек, под домашним - 1808, в стационарах - 72, в обсерваторах - 165. В регионе 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписан из больниц 21 человек. Состояние заразившихся - удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта - это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.