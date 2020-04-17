В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного отдела ОМВД России по г. о. Жуковский в отношении местного жителя 1970 г. р., который самовольно покинул медицинское учреждение, зная о выявленной у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказала Петрова.

Она добавила, что своими действиями мужчина создал угрозу массового заражения людей. Его задержали и вернули в клинику.