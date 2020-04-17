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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом

Дело расследуется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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"Следователем следственного отдела ОМВД России по г. о. Жуковский в отношении местного жителя 1970 г. р., который самовольно покинул медицинское учреждение, зная о выявленной у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказала Петрова. 

Она добавила, что своими действиями мужчина создал угрозу массового заражения людей. Его задержали и вернули в клинику. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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