В Подмосковье возбуждено дело о хищении у дольщиков более 400 млн рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хищении более 400 млн рублей у дольщиков в Чехове. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

По данным CК, с 2013 года компания "Сбыт и сервис" занималась строительством многоквартирного дома в Чехове, генподрядчиком была строительная компания "АСК". "В ходе ведения строительства руководство компании получило на расчетные счета от более 120 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 400 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством", - сообщили в ГСУ.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере по ч. 7 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации, также будут проверены все контрагенты строительной компании. "Следствию предстоит установить, в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков", - добавили в ГСУ.