В Ингушетии ищут пропавшего ребенка

МАГАС, 18 апреля. /ТАСС/. Спасатели, правоохранители и жители соседних населенных пунктов ищут четырехлетнюю девочку, пропавшую 17 апреля в селе Нестеровском Сунженского района Ингушетии.

"В 22:05 мск в ЕДДС Сунженского района поступила информация о том, что в селе Нестеровском пропала местная несовершеннолетняя жительница 2016 года рождения. На место выехали спасатели МЧС по региону, сотрудники РОВД по району, а также работники администрации села, в общем более 30 человек", - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС по республике.

Как сообщили ТАСС в администрации сельского поселения, родственники пропавшего ребенка начали поиски около 19:00.

"К поискам присоединились жители не только населенных пунктов района, но также едут люди из других районов, все прочесывают местность и ищут девочку", - сказал представитель администрации.