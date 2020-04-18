В регионах лесные пожары охватили площадь 39,5 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Возгорания в лесах регионов РФ распространились на площади, превышающей 39,5 тыс. га. Наибольшая площадь лесных пожаров отмечается в Забайкалье, там зарегистрированы 19 пожаров на землях лесного фонда на площади 37 928 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17 апреля, в России ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 4 931 га. На 00:00 мск 18 апреля на территории Российской Федерации действовало 49 лесных пожаров на площади 39 552 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Пожары на площади более 37,9 тыс. га тушат в Забайкальском крае. Возгорания в лесах также зарегистрированы в Хабаровском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Приамурье и Карачаево-Черкесской Республике. На тушении задействовано 2 329 человек, 465 единиц техники, на мониторинге и тушении находятся более 30 самолетов.

Пожароопасный сезон открыт в 63 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим ввели в 45 из них. Режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами действует на всей территории Забайкальского края, в одном районе Краснодарского края и в одном районе Амурской области.