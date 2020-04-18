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В результате пожара в Саратовской области погибли три человека

Среди жертв инцидента есть ребенок

САРАТОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел из-за возгорания бани в дачном доме в населенном пункте Расловка-2 Саратовской области, три человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС России по региону.

"Произошел пожар в бане, в доме находились мужчина, его теща и девочка семи лет. Трое погибших", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, испытательная пожарная лаборатория, выясняются причины возгорания.

Пожар произошел в садовом домике площадью около 40 кв. м. На первом этаже строения находилась баня, на втором - жилое помещение.

Теги
РоссияСаратовская область
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