В центре Москвы полиция ликвидировала бордель

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Таганском районе Москвы работу публичного дома, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В полицию поступила информация о том, что в квартире дома в Большом Рогожском переулке оказывают услуги и интимного характера. Полицейские задержали подозреваемую - 43-летнюю женщину, приезжую из ближнего зарубежья. Она выполняла административные функции: связывалась по телефону с диспетчером, организовывала показ клиентам девушек, в дальнейшем принимала от них деньги, занималась закупкой антисептиков и средств контрацепции, выполняла другие поручения организатора", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этой квартире были задержаны две женщины, приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 32 и 42 лет, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11. КоАП РФ ("Занятие проституцией").

"Возбуждено уголовное дело по ст. 33 УК РФ ("Пособничество в совершении преступления"), ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в полиции.