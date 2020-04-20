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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1

Угроза цунами не объявлялась

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в понедельник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 158 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 47 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС поводу сейсмического события от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - сказали ТАСС в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа.

Теги
РоссияКамчатский край
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