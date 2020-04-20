Похищенные в ДР Конго сотрудники организации "Врачи без границ" освобождены

ТАСС, 20 апреля. Четыре сотрудника нидерландского подразделения международной организации "Врачи без границ" (MSF-Hollande), похищенные на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в районе города Барака, были освобождены в воскресенье. Об этом сообщает конголезский новостной портал 7sur7.

По его данным, похищенных обнаружили в районе деревни Симби. Местные власти также подтвердили факт освобождения членов организации.

Информация о личностях похитителей, причинах случившегося и состоянии найденных лиц не приводится.

17 апреля портал информировал, что координатор проекта MSF-Hollande в Барака, его помощник и два водителя были захвачены 16 апреля во второй половине дня неизвестными вооруженными лицами. Отмечалось, что полиция ведет расследование, местонахождение похищенных неизвестно. Оба автомобиля были брошены на месте происшествия.

Южные районы восточной провинции Южное Киву во время конголезской войны 1998-2020 годов были одним из эпицентров ожесточенной борьбы вооруженных группировок. С тех пор в этой части ДРК продолжают действовать бандитские группы, занимающиеся грабежами и захватом заложников в целях получения выкупа.