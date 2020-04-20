СМИ: в Китае восемь человек задержаны по делу о гибели четырех детей на стройке

ТАСС, 20 апреля. Правоохранительные органы КНР задержали восемь человек после обнаружения четырех тел детей на стройке на участке для отвала грунта в уезде Юаньян городского округа Синьсян провинции Хэнань. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Тела детей в возрасте от шести до 10 лет были найдены погребенными под грунтом 18 апреля. По предварительным данным следствия, дети пришли из соседней деревни и пробрались на стройку через сломанное ограждение. Правоохранительные органы задержали ответственных лиц, управляющих строительным объектом, и водителя экскаватора.

Следствие выясняет детали происшествия.