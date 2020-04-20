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СМИ: в Китае восемь человек задержаны по делу о гибели четырех детей на стройке

По предварительным данным следствия, дети пробрались на участок для отвала грунта через сломанное ограждение

ТАСС, 20 апреля. Правоохранительные органы КНР задержали восемь человек после обнаружения четырех тел детей на стройке на участке для отвала грунта в уезде Юаньян городского округа Синьсян провинции Хэнань. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Тела детей в возрасте от шести до 10 лет были найдены погребенными под грунтом 18 апреля. По предварительным данным следствия, дети пришли из соседней деревни и пробрались на стройку через сломанное ограждение. Правоохранительные органы задержали ответственных лиц, управляющих строительным объектом, и водителя экскаватора.

Следствие выясняет детали происшествия.

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Китай
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