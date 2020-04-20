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Смоленское СУ СК проводит проверку расходования 64 млн рублей при ремонте дороги

По предварительным данным, дорогу отремонтировали не качественно, на участке протяженностью 1 км имеется множество повреждений

ТАСС, 20 апреля. Следственное управление СК по Смоленской области проводит доследственную проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем расходовании 64 млн рублей при реконструкции дороги в областном центре. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области начата процессуальная проверка по размещенной на одном из региональных телеканалов информации о ненадлежащем расходовании бюджетных средств при реконструкции участка дороги, расположенном в Промышленном районе города Смоленска. Стоимость работ по реконструкции асфальта, тротуаров и трамвайных путей составила около 64 млн рублей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ремонт закончился осенью 2019 года, однако проведен не качественно и имеет множество повреждений. Протяженность участка - чуть менее 1 км. В ходе проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц администрации Смоленска и контролирующих ход выполненных работ, подчеркнули в пресс-службе регионального ведомства.

Теги
РоссияСмоленская область
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