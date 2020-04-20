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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

МВД Украины объявило об "антидиверсионной операции" в зоне Чернобыля в связи с пожарами

Отмечается, что ситуация в зоне отчуждения остается пожароопасной
Лесные пожары в зоне Чернобыльской АЭС, 9 апреля 2020 года Петр Сивков/ТАСС
Описание
Лесные пожары в зоне Чернобыльской АЭС, 9 апреля 2020 года
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики начали операцию в лесах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС по предотвращению пожаров, одна из попыток поджога сухой травы была пресечена. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Он отметил, что в воскресенье во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне были обнаружены четыре охваченных огнем участка на площади около 100 кв. м. Министр заверил, что огонь был ликвидирован, и пообещал, что будут приняты меры в отношении поджигателей. "Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Кроме того, министр сообщил, что ситуация в зоне отчуждения остается пожароопасной. Он напомнил, что спасателям удалось локализовать один из четырех участков тления древесины, однако признал, что сильный ветер в Киевской области ухудшает прогноз по дальнейшему распространению огня. "Прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший - возможно до 15-20 м/с. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки, и это риски", - написал он.

Украинские спасатели также выразили беспокойство в связи с ухудшением погодных условий в зоне отчуждения. "Ситуация очень зависит от погоды, наблюдается сильный ветер на ряде участков", - сообщила в понедельник в эфире телеканала "112 Украина" спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киевской области Виктория Рубан. Она признала, что ситуация в зоне ЧАЭС сложная, однако заверила, что "угрозы распространения огня нет". В то же время Рубан сообщила, что площадь тления "очень большая". Радиационный фон в норме.

По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, продолжается тушение пожаров на территории пяти лесничеств в районе ЧАЭС, "основные усилия направлены на локализацию четырех ячеек тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем". С целью противодействия распространению огня создано 405 км противопожарных полос, к тушению привлечены 1416 человек, 5351 единиц техники, в том числе три вертолета. "Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры зоны отчуждения нет", - подчеркнули в агентстве.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году, и большой массив леса. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщали, что открытое горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь возник открытый огонь.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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