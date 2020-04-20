В Орехово-Зуеве бывший муниципальный депутат Арифуллин попал в ДТП на своем Bentley

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший муниципальный депутат Рифат Арифуллин попал в ДТП на своем Bentley в Орехово-Зуеве, он госпитализирован, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Арифуллин вылетел в кювет, не справившись с управлением. Он находился за рулем автомобиля Bentley. Он получил травмы и был госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили, что ночью в Орехово-Зуеве произошла авария с участием Bentley, водитель которого, по предварительным данным, не справился с управлением.