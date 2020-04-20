В Крыму возбудили дело о превышении полномочий чиновниками при закупке квартиры для сирот

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело из-за превышения должностных полномочий при покупке квартиры для детей-сирот в Джанкойском районе. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления.

Следствие установило, что на деньги, выделенные из бюджета Крыма, администрация Джанкойского района за 1,2 млн рублей купила однокомнатную квартиру в поселке Вольное. Однако проведенная экспертиза показала, что рыночная стоимость жилья составляет лишь 468,5 тыс. рублей. Таким образом, из-за действий районных властей ущерб республиканскому бюджету превысил 760 тыс. рублей. Сейчас следователи выясняют, был ли этот случай единственным.

В марте пресс-служба ГСУ сообщала о возбуждении уголовного дела о халатности при предоставлении четырем детям-сиротам квартир в доме без отопления и с протекающей крышей в селе Калиновка Джанкойского района.