Правительство Украины выделило почти $4 млн на ликвидацию пожара вблизи ЧАЭС

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил дополнительные 100 млн гривен (около $4 млн по текущему курсу) из резервного фонда для ликвидации пожара вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил во вторник заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Затраты на тушение лесных пожаров на Украине несет служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае недостатка средств они выделяются из резервного фонда кабмина. На тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением кабмина было выделено 100 млн гривен", - написал он в Facebook.

Геращенко также заявил о намерении Украины использовать опыт Белоруссии в деле организации противопожарных мероприятий в лесах. "В Белоруссии управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее. Логика простая - лесхозы получают доход от продажи леса и его производных, значит, они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы", - рассказал замминистра, отметив эффективность такой политики.

Украинские спасатели и военнослужащие Национальной гвардии третью неделю борются с огнем в Чернобыльской зоне. В районе ЧАЭС огонь уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщали, что открытое горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь возник открытый огонь.

Спасатели также пытаются справиться с пожарами и в Житомирской области, которые продолжаются с 16 апреля. По подсчетам местных властей, в области сгорели 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах и 4 тыс. га леса.