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Разлив неизвестного вещества обнаружили у берегов Польши в Балтийском море

Пятно длиной 34 км и шириной 1,3 км нашли при помощи спутника

ВАРШАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Разлив неизвестного вещества, предположительно, нефти или нефтепродуктов, обнаружен в Балтийском море у берегов Польши. Об этом сообщило во вторник Польское агентство печати.

Пятно длиной 34 км и шириной 1,3 км обнаружило при помощи спутника Европейское агентство морской безопасности, которое уведомило об угрозе Морскую поисково-спасательную службу в Гдыне. Польская служба отправила в указанное место спасательное судно Captain Point.

Пресс-секретарь Морской поисково-спасательной службы в Гдыне Рафал Гёк информировал журналистов, что спасательное судно уже достигло места, которое находится примерно в 36 км от города Ястарня на Хельской косе.

"Наши сотрудники взяли образцы на экспертизу. У нас до сих пор нет результатов, что это за вещество", - указал Гёк.

Сообщается также, что источник загрязнения еще не установлен.

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