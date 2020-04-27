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Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Площадь пожаров вблизи Чернобыльской АЭС составила около 20 тыс. га

Пожарные тушат два очага тления в зоне отчуждения

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Пожары в лесничествах зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции охватили в общей сложности около 20 тыс. га территорий. Об этом сообщил в понедельник глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник во время онлайн-конференции по вопросам ядерной энергетики.

"Общая площадь лесных угодий, которая подверглась пожару, составляет порядка 20 тыс. га. Инвентаризацию последствий мы еще не делали", - сказал он. По словам Калашника, пока точно сказать нельзя, сколько сгорело леса и травяного настила, но по оценкам специалистов это примерно около 10 тыс. га леса и 10 тыс. га травы.

Глава госагентства сообщил, что в настоящее время идет тушение двух очагов тления в зоне отчуждения, один из них площадью около 20 га, второй - немного меньше.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщали, что горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь появился открытый огонь. В частности, пожар был зафиксирован и в 17 км от границы с Белоруссией. Основными причинами пожаров называют человеческий фактор. В понедельник в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в зоне отчуждения сейчас тушат пожары на территориях Лубянского, Парышивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию двух участков тления древесины и торфяников. В тушении задействовано более тысячи человек и 234 единиц техники, создано почти 1 тыс. км противопожарных полос.

Теги
УкраинаПожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
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