В ФМБА опровергли информацию о самоубийстве медика с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заведующая отделением скорой медицинской помощи в Звездном Городке Московской области Наталья Лебедева, госпитализированная с подозрением на коронавирус, погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где работала Лебедева.

"20 апреля 2020 года с подозрением на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 была госпитализирована пациентка Наталья Лебедева, заведующая отделением скорой медицинской помощи МСЧ № 2 ЦМСЧ № 119 ФМБА России в поселке Звездный Городок. 24 апреля 2020 года в результате несчастного случая Наталья Лебедева трагически погибла. Коллектив ФМБА России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Натальи Владимировны. Она была настоящим профессионалом своего дела, ежедневно спасая человеческие жизни", - говорится в сообщении.

ФМБА изучает обстоятельства произошедшего вместе со Следственным комитетом России, добавили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась публикация, согласно которой Лебедева покончила с собой из-за обвинений в том, что она допустила заражение коронавирусом нескольких подчиненных.