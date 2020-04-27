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В агентстве по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС прошли обыски

Правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможной дачей взятки

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба агентства.

"Сегодня в помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения представители НАБУ с привлечением работников СБУ провели обыски", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 ("Дача взятки") Уголовного кодекса Украины одним из бывших руководителей агентства и руководителем государственного предприятия, входящего в сферу управления агентства.

"Во время обысков представителям правоохранительных органов были предоставлены копии и оригиналы запрашиваемых документов, которые могут быть связаны с делом", - добавили в ведомстве.

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