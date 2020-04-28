В Петербурге задержали трех участников ОПГ за продажу наркотиков через интернет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась торговлей наркотиками через интернет. Задержаны три человека, у них изъято множество расфасованных доз наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Задержаны трое участников группы: двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет, и 28-летняя женщина, все жители Петербурга. По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, члены группы занимались продажей наркотиков в трех районах Петербурга и двух районах Ленинградской области, для реализации товара они использовали интернет-магазин в так называемом даркнете - скрытой части интернета. При досмотре после задержания у злоумышленников были изъяты 50 свертков с синтетическим гашишем и еще столько же свертков с мефедроном - сильным психостимулятором.

Позже полицейские установили, что для работы задержанные арендовали квартиру в Петербурге, где был обнаружен склад с наркотическими веществами - там оперативники обнаружили более 560 свертков и два пакета с наркотическими веществами. "В результате проведенных мероприятий полицейскими установлена причастность фигурантов как минимум к 15 фактам сбыта наркотиков", - отметили в полиции.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причастность задержанных к другим преступлениям. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.