В Подмосковье задержали пытавшегося вскрыть банкоматы тяпкой мигранта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. В Ногинске полицейские задержали уроженца одной из граничащих с Россией республик, который пытался четыре раза взломать банкоматы с помощью садовой тяпки, но сбегал каждый раз после срабатывания сигнализации. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержан 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник с помощью садовой тяпки четыре раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на ул. III Интернационала (в Ногинске - прим. ТАСС). После того как срабатывала сигнализация, мужчина скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства", - сказала Петрова.

Полицейские вычислили злоумышленника по камерам и задержали его на одной из улиц недалеко от места преступления.

На мужчину завели уголовное дело за покушение на кражу. Ему грозит до десяти лет колонии. Сейчас он находится под стражей.