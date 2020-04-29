ФСБ пресекла контрабанду в Германию драгметаллов стоимостью не менее 200 млн рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ФСБ России вместе с МВД пресекли контрабанду в Германию драгоценных металлов стоимостью не менее 200 млн рублей. Как сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, контрабанду организовала преступная группа, состоящая из граждан России и Литвы.

"ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза с территории России драгоценных металлов (платины, палладия, родия) в ФРГ транзитом через Республику Беларусь и Литву", - отметили в ФСБ.

На территории Смоленской области возле российско-белорусской границы в ходе досмотра грузового автомобиля, следовавшего в Литву, был обнаружен 21 мешок типа "биг-бэг" общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы. Они имели в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 млн рублей.

Кроме того, на территории Московского региона сотрудники ФСБ и МВД в офисах и складских помещениях, занимаемых лицами, причастными к указанной противоправной деятельности, провели оперативные мероприятия. Они изъяли аффинированное кустарным способом золото и серебро общей массой более 162 кг, более 700 кг перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 млн рублей, наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, для осуществления незаконных сделок с драгоценными металлами.

УМВД России по Смоленской области возбудило уголовное дело.