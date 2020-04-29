ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке благоустройства Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении двух компаний, участвовавших в торгах по благоустройству городских общественных территорий по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщила в среду пресс-служба регионального управления антимонопольного органа.

"В действиях ООО "Производственные высоты" и ООО "Прецизионные технологии" содержатся признаки нарушения ст. 11 закона "О защите конкуренции" (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - говорится в сообщении.

По данным УФАС, компании участвовали в 31 закупке на проведение работ на различных городских объектах по установке и окраске ограждений газонов, ремонту и содержанию детских площадок, установке малых архитектурных форм, а также уличной мебели, спортивного игрового оборудования и других работ.

Для совместного участия в торгах организации использовали одинаковые IP-адреса (уникальный адрес компьютера, подключенного к локальной сети или интернету) и контактные данные. В тех конкурсах, где участие принимали только указанные компании, снижение начальной (максимальной) цены контракта составляло от 0,5% до 1%. При этом в аналогичных закупках с участием других компаний снижение показателя достигало 29%.

В январе 2020 года региональное управление ФАС возбудило дело против четырех компаний по подозрению в организации картельного сговора на торгах по строительству и благоустройству в Петербурге и Ленинградской области. Заказчиками выступали несколько организаций, среди них администрация Центрального района Санкт-Петербурга, "Центр комплексного благоустройства", государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции".