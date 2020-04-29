{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке благоустройства Петербурга

В отношении двух компаний возбудили дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении двух компаний, участвовавших в торгах по благоустройству городских общественных территорий по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщила в среду пресс-служба регионального управления антимонопольного органа.

"В действиях ООО "Производственные высоты" и ООО "Прецизионные технологии" содержатся признаки нарушения ст. 11 закона "О защите конкуренции" (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - говорится в сообщении.

По данным УФАС, компании участвовали в 31 закупке на проведение работ на различных городских объектах по установке и окраске ограждений газонов, ремонту и содержанию детских площадок, установке малых архитектурных форм, а также уличной мебели, спортивного игрового оборудования и других работ.

Для совместного участия в торгах организации использовали одинаковые IP-адреса (уникальный адрес компьютера, подключенного к локальной сети или интернету) и контактные данные. В тех конкурсах, где участие принимали только указанные компании, снижение начальной (максимальной) цены контракта составляло от 0,5% до 1%. При этом в аналогичных закупках с участием других компаний снижение показателя достигало 29%.

В январе 2020 года региональное управление ФАС возбудило дело против четырех компаний по подозрению в организации картельного сговора на торгах по строительству и благоустройству в Петербурге и Ленинградской области. Заказчиками выступали несколько организаций, среди них администрация Центрального района Санкт-Петербурга, "Центр комплексного благоустройства", государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Костромской и Свердловской областях изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Оборудованию около 20 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС