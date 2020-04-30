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Новое дело возбудили после пожара в Выборге, где погибла многодетная семья

Его возбудили против должностных лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбуждено после пожара в Выборге, где погибла многодетная семья. Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, новое дело возбуждено в отношении должностных лиц.

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По факту ЧП ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Выявлено, что должностные лица муниципальных органов власти, а также контролирующих и надзорных органов города Выборг не исполнили свои должностные обязанности по соблюдению законодательства, направленного на профилактику, пресечение и устранение нарушений, выраженных в незаконном использовании имущества, соблюдения прав несовершеннолетних, обеспечения норм и требований пожарной безопасности <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказали в управлении.

Тела восьми человек были обнаружены на месте ЧП после разбора завалов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что при пожаре погибли шестеро детей, в том числе месячная девочка, еще пятеро девочек - в возрасте до восьми лет. Кроме того, при пожаре погибли их родители - женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения. Пожар в частном доме в Выборге произошел в ночь на среду, его площадь составила 120 кв. м.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручал принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

После пожара в живых остался один ребенок. В пресс-службе правительства Ленинградской области журналистам ранее сообщили, что региональные власти при установлении опеки возьмут на себя расходы на содержание выжившей девочки. Опекуном ребенка может стать ее бабушка.

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РоссияЛенинградская область
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