В Подмосковье при пожаре в частном сарае погибло более 70 голов рогатого скота

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в частном сарае в деревне Александрово в Можайском районе Подмосковья, в результате погибли более 70 голов рогатого скота. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Рано утром произошел пожар в частном сарае на площади 160 кв. м, здание выгорело полностью. В огне погибли более 70 голов рогатого скота", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в 04:39 мск пожар был потушен, причины происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что погибли около 70 овец и три теленка.