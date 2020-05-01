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В Приамурье нашли мертвой сотрудницу полиции

Тело женщины обнаружили в квартире одного из домов в городе Тында

ТАСС, 1 мая. Проверка проводится в городе Тында Амурской области, где в квартире одного из домов обнаружили тело сотрудницы полиции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня в Тынде в квартире дома обнаружено тело сотрудницы полиции. Основная версия случившегося - самоубийство. По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося", - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия выехали сотрудники управления по работе с личным составом управления МВД России по Амурской области во главе с начальником инспекции по личному составу.

Теги
РоссияАмурская область
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