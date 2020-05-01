Вандалы подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам в Пермском крае

ПЕРМЬ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после поджога венков у памятника воинам-железнодорожникам в городе Кунгуре Пермского края. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по региону.

"Поступило сообщение о том, что ночью неизвестные подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам. По данному факту зарегистрирован материал. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным МВД, памятник разрушений не получил. Однако на фотографиях, опубликованных в местных СМИ видно, что на монументе остались следы огня.

Памятник воинам-железнодорожникам, погибшим во время Великой Отечественной войны, установлен в сосновом бору микрорайона "Железнодорожный" в Кунгуре в 1967 году, расположен на склоне Кротовского озера. Первоначально памятник представлял собой скульптурную фигуру солдата. К 40-летию Победы рядом с ним были установлены плиты с фамилиями погибших железнодорожников. В 2000 году вместо скульптуры была установлена вертикальная стела из белого мрамора на пьедестале с изображением солдата, автомата, знаменем победы и мемориальной доской.