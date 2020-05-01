В Пермском крае проводят проверку по факту демонстрации порно во время онлайн-урока

ПЕРМЬ, 1 мая. /ТАСС/. Полиция Пермского края проводит проверку по факту демонстрации порнографических материалов несовершеннолетним во время онлайн-урока. Об этом ТАСС сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.

"Зарегистрирован материал, проводится проверка", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о трансляции порнографических материалов школьникам.

Как уточнили в ведомстве, поводом для проверки послужила информация об инциденте, размещенная в СМИ.

Ранее подобный инцидент произошел в Южно-Сахалинске, следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей". Следствие установило, что 8 апреля во время дистанционного проведения учебного процесса в одной из школ Южно-Сахалинска неустановленное лицо с помощью электронного устройства, имеющего доступ в сеть, вывело на экраны школьников видеоматериал со сценами порнографии.