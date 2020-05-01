{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Франции предъявили обвинения террористу, который намеренно сбил двух полицейских

На допросе он утверждал, что был намерен "всеми силами включиться в борьбу за установление шариата на земном шаре"

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Французский судья по делам о терроризме предъявил в пятницу обвинения Юсефу Т., который намеренно сбил на своей автомашине двух полицейских в городе Коломб (департамент О-де-Сен, западнее Парижа). Как сообщила прокуратура по делам о терроризме, 29-летний француз обвиняется в попытке убийства представителей власти, совершенной в рамках террористического замысла.

В понедельник 27 апреля Юсеф Т., находясь за рулем BMW, сбил двух полицейских мотоциклистов, те в результате ДТП получили тяжелые травмы ног. Легкие ранения в ходе этого инцидента получил также один находившийся рядом с мотоциклистами муниципальный полицейский.

После своего задержания экстремист заявил, что к действию его побудил просмотр некого видео из Палестины. На полу его машины оперативники обнаружили нож и записку, в которой он заявил о верности идеям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). На допросе он утверждал, что был намерен "всеми силами включиться в борьбу за установление шариата на земном шаре". Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В то же время во время его допросов выяснилось, что он внимательно следил за политическими событиями в мире в течение уже 10-12 лет, при этом особое внимание уделяя происходящему в "горячих точках" планеты.

Согласно данным, приводимым радиостанцией France Info, этот человек не числился в базе данных французской полиции на лиц, так или иначе причастных к радикальному исламу. В то же время известно, что мужчину задерживали несколько лет назад за грубость в отношении полицейского.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
За хулиганство на несанкционированной акции во Владикавказе арестовали шесть человек
Они кидали камни в сотрудников силовых ведомств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС