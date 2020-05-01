Во Франции предъявили обвинения террористу, который намеренно сбил двух полицейских

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Французский судья по делам о терроризме предъявил в пятницу обвинения Юсефу Т., который намеренно сбил на своей автомашине двух полицейских в городе Коломб (департамент О-де-Сен, западнее Парижа). Как сообщила прокуратура по делам о терроризме, 29-летний француз обвиняется в попытке убийства представителей власти, совершенной в рамках террористического замысла.

В понедельник 27 апреля Юсеф Т., находясь за рулем BMW, сбил двух полицейских мотоциклистов, те в результате ДТП получили тяжелые травмы ног. Легкие ранения в ходе этого инцидента получил также один находившийся рядом с мотоциклистами муниципальный полицейский.

После своего задержания экстремист заявил, что к действию его побудил просмотр некого видео из Палестины. На полу его машины оперативники обнаружили нож и записку, в которой он заявил о верности идеям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). На допросе он утверждал, что был намерен "всеми силами включиться в борьбу за установление шариата на земном шаре". Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В то же время во время его допросов выяснилось, что он внимательно следил за политическими событиями в мире в течение уже 10-12 лет, при этом особое внимание уделяя происходящему в "горячих точках" планеты.

Согласно данным, приводимым радиостанцией France Info, этот человек не числился в базе данных французской полиции на лиц, так или иначе причастных к радикальному исламу. В то же время известно, что мужчину задерживали несколько лет назад за грубость в отношении полицейского.