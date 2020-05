СМИ: актера Джо Пантольяно сбила машина

ТАСС, 2 мая. Американский актер Джозеф Пантольяно, известный по ролям в фильме "Матрица" и сериале "Клан Сопрано", был госпитализирован с травмами после того, как он попал под машину. Об этом в пятницу со ссылкой на супругу актера сообщил портал TMZ.

По его данным, инцидент произошел во время семейной прогулки. Супруга Пантольяно уточняет, что у актера глубокая рана на голове, травмирована нога и плечо.

Джо Пантольяно родился 12 сентября 1951 года в штате Нью-Джерси. Исполнил роли в фильмах "Империя солнца" (Empire of the Sun, 1987) режиссера Стивена Спилберга, "Беглец" ("The Fugitive", 1993) Эндрю Дэвиса, "Помни" (Memento. 2000) Кристофера Нолана и других. Он является обладателем премии Emmy и премии Гильдии актеров.