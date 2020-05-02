В Курске прокуратура проверит информацию об отказе в госпитализации трехмесячного ребенка

КУРСК, 2 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Курске проводит проверку после публикации в СМИ и соцсетях информации об отказе в госпитализации трехмесячного ребенка в одну из больниц. Об этом сообщается в субботу на сайте прокуратуры региона. Ребенок, перенесший несколько сложных операций, умер в субботу в отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 1 Железногорска.

1 мая курский предприниматель Роман Алехин разместил на своих страницах в соцсетях информацию об обращении к нему родителей трехмесячного мальчика и врача научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой в Орле с просьбой о помощи в переводе ребенка после сложных операций на головном мозге в областную детскую клиническую больницу Курска. Как сообщает Алехин, в ОДКБ Курска ребенка не приняли, после чего поместили в отделение реанимации больницы в Железногорске Курской области.

"Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации в одну из курских больниц трехмесячного ребенка. Сегодня стало известно, что ребенок умер", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка действиям врачей и соблюдению законодательства о здравоохранении. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.