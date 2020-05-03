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На складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

В тушении пожара участвовали до 87 человек и 24 единицы техники

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с подсолнечным маслом в деревне Большое Толбино под Подольском в Подмосковье. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 10:24 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 06:33. Прибыв на место, пожарные обнаружили что здание горит по всей площади, оно частично обрушилось. В 07:55 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. метров. К тушению привлекались до 87 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 44 человека и 12 единицы техники.

На место пожара также выехала лаборатория для замеров ПДК вредных веществ. Там также работает беспилотник.

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