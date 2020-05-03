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В Новокузнецке полиция ищет двух пропавших 12-летних девочек

Они ушли из детского дома 30 апреля

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Две 12-летние девочки пропали без вести в Новокузнецке Кемеровской области, покинув социальное учреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"30 апреля текущего года они покинули социальное учреждение, и с тех пор место нахождения несовершеннолетних не установлено", - сообщили в пресс-службе, отметив, что полиция ведет розыск детей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Кемеровской области, по этому факту возбуждено уголовное дело. Собеседница агентства отметила, что одна из девочек ранее уже уходила из детского дома.

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РоссияКемеровская область
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