В Новокузнецке полиция ищет двух пропавших 12-летних девочек

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Две 12-летние девочки пропали без вести в Новокузнецке Кемеровской области, покинув социальное учреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"30 апреля текущего года они покинули социальное учреждение, и с тех пор место нахождения несовершеннолетних не установлено", - сообщили в пресс-службе, отметив, что полиция ведет розыск детей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Кемеровской области, по этому факту возбуждено уголовное дело. Собеседница агентства отметила, что одна из девочек ранее уже уходила из детского дома.