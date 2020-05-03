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В Челябинской области погибли три человека при пожаре двух частных жилых домов

Огонь повредил еще один дом, его жителям безвозмездно предоставят временное жилье

ТАСС, 3 мая. Пожар на площади 240 кв. м произошел в воскресенье в двух частных жилых домах в деревне Султаево Челябинской области, погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о возгорании двух частных жилых домов в деревне Султаево Сосновского муниципального района. В результате ЧП погибли три человека, мужчины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на момент прибытия пожарных происходило открытое горение двух деревянных домов, существовала угроза перехода огня на соседние жилые постройки. "Пожару был присвоен повышенный номер сложности, привлечены дополнительные силы, в том числе от областной противопожарной службы и специализированной пожарно-спасательной части. Общими усилиями возгорание успешно ликвидировано на площади 240 кв. м", - уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что жильцы соседнего поврежденного дома, пять человек, в том числе двое детей, будут проживать в деревне Султаево. Им предоставят во временное пользование дом одного из односельчан на безвозмездной основе.

К тушению пожара было привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 38 человек и 10 единиц техники.

Теги
РоссияЧелябинская область
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