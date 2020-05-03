В Набережных Челнах горит прессованная бумага на площади 300 кв. м

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание прессованной бумаги на открытой площадке в городе Набережные Челны в Татарстане. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 17:31 мск 3 мая поступило сообщение о пожаре на открытой площадке в Арматурном проезде, 17/1, в городе Набережные Челны. Горит прессованная бумага на площади 300 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что угрозы перехода огня на строения нет. Причина пожара устанавливается.

По информации ГУ МЧС республики, столб черного дыма был виден из нескольких районов города. На место пожара выехали четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава.