{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Постоялица отеля в Севастополе пострадала в конфликте с нарушителем режима самоизоляции

Нарушитель ударил женщину по голове стеклянной бутылкой. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Конфликт произошел между мужчиной и постоялицей севастопольского отеля "Аквамарин", указавшей ему на нарушение режима самоизоляции. Полиция начала проверку в связи с инцидентом. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по городу Севастополю.

На эту тему
До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Согласно информации, которая появилась в Telegram-канале "Подъем", арендующая в гостинице жилье женщина, ссылаясь на режим самоизоляции, попросила уйти группу людей, которые не являлись постояльцами отеля и пришли на территорию гостиничного комплекса для осуществления предпринимательской деятельности. Возникла ссора, в ходе которой один из этих людей ударил женщину стеклянной бутылкой по голове и толкнул ее.

"По данному факту проводится проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе управления МВД России.

Собеседница агентства также опровергла информацию об отказе в возбуждении дела. "Материал зарегистрирован в установленном порядке", - отметила представитель полиции.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Набережных Челнах локализовали пожар на открытой площадке с прессованной бумагой
Площадь возгорания составила 300 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС