Постоялица отеля в Севастополе пострадала в конфликте с нарушителем режима самоизоляции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Конфликт произошел между мужчиной и постоялицей севастопольского отеля "Аквамарин", указавшей ему на нарушение режима самоизоляции. Полиция начала проверку в связи с инцидентом. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по городу Севастополю.

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Согласно информации, которая появилась в Telegram-канале "Подъем", арендующая в гостинице жилье женщина, ссылаясь на режим самоизоляции, попросила уйти группу людей, которые не являлись постояльцами отеля и пришли на территорию гостиничного комплекса для осуществления предпринимательской деятельности. Возникла ссора, в ходе которой один из этих людей ударил женщину стеклянной бутылкой по голове и толкнул ее.

"По данному факту проводится проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе управления МВД России.

Собеседница агентства также опровергла информацию об отказе в возбуждении дела. "Материал зарегистрирован в установленном порядке", - отметила представитель полиции.