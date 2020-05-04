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Под Екатеринбургом при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок

Родители не смогли спасти сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Пожар в частном доме произошел в понедельник в поселке Арти (Свердловская область), погиб ребенок, пострадали двое взрослых, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:02 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: пос. Арти, ул. Иосса, 102. На площади 90 кв. м повреждено имущество частного жилого дома. В момент обнаружения пожара хозяева дома находились на придомовом участке, занимаясь хозяйственными работами, в это время в доме спал их трехлетний сын. Заметив возгорание, родители бросились спасать сына, но сильное задымление и открытое пламя не позволили войти в дом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что прибывшие спасатели вынесли ребенка из горящего дома, но спасти его не удалось.

Родители при попытке спасти сына получили ожоги и были госпитализированы.

Пожарные справились с огнем в течение 17 минут. В тушении пожара участвовали 20 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

Теги
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