Парижский суд рассмотрит 11 мая жалобу защиты Винника на отказ его освободить

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа рассмотрит 11 мая жалобу защиты россиянина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве, на отказ в его освобождении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник французский адвокат Винника Ариан Зимра.

"Следующие слушания состоятся 11 мая в следственной палате Парижа", - сказала она. "Следственная палата рассмотрит нашу жалобу на отказ освободить Винника", - добавила Зимра.

По ее словам, состояние здоровья россиянина вызывает у защиты беспокойство. "Он находится в неудовлетворительном состоянии", - сказала Зимра.

В конце февраля адвокаты Винника сообщили, что подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей.

История процесса

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Там его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Экстрадиции Винника также добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся больше пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях.

17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, постановил оставить россиянина под стражей. На следующий день после этого заседания мать гражданина РФ Вера Винник обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой обеспечить права ее сына на беспристрастное разбирательство. Соответствующее обращение она передала в посольство РФ в Париже.