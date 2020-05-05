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В сгоревшем доме в Подмосковье жили 26 приезжих из ближнего зарубежья

По данным СК, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют легальность проживания в частном доме в Раменском районе Подмосковья 26 приезжих из ближнего зарубежья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. 

"По предварительным данным, в доме проживали 26 человек, граждан одного из соседних государств. Легальность нахождения их на территории РФ будет проверена", - сообщили в ГСУ.

По данным СК, пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. "Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки, - сообщили в ГСУ. - Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".

По данным ведомства, в результате пожара погибли трое мужчин и три женщины. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Устанавливаются личности погибших. 

Пожар произошел около 04:00 мск, к моменту прибытия пожарных двухэтажный дом горел по всей площади. На данный момент возгорание ликвидировано. Его общая площадь составила около 100 кв. метров.

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