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Полиция разыскивает участников массовой драки со стрельбой в спальном районе Краснодара

В соцсетях появилось видео с участниками драки на парковке возле многоквартирного дома

КРАСНОДАР, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные устроили драку во дворе жилого дома в Краснодаре, жители заявили о беспорядках в полицию, участников драки разыскивают. Об этом сообщили во вторник журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В местных сообществах в социальных сетях была опубликована видеозапись массовой потасовки со стрельбой с участием нескольких десятков молодых людей на парковке возле многоквартирного дома.

"От местных жителей поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись. Полицейские устанавливают участников драки", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о возможном наличии пострадавших не уточняется. По данным краевого главка полиции, проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью задержания нарушителей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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