В Самарской области горят шесть частных домов на площади 700 кв. м

ТАСС, 5 мая. Шесть частных домов горят в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области, площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Уточненная информация: [горят] пять частных домов на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.