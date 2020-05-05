В Самарской области горят шесть частных домов на площади 700 кв. м

ТАСС, 5 мая. Шесть частных домов горят в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области, площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Уточненная информация: [горят] пять частных домов на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что информация о пожаре на улице Пестеля, 34 поступила в 15:59 мск. Загорелись шесть частных домов на площади около 600 кв. метров.
Пожару присвоен второй (повышенный) ранг вызова. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Для ликвидации пожара привлечены 69 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 11 единиц техники.
В новость были внесены изменения (17:55 мск) - добавлены подробности по тексту.