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В Самарской области горят шесть частных домов на площади 700 кв. м

По информации МЧС в тушении пожара участвуют 69 человек и 14 единиц техники
Описание
© Вячеслав Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 мая. Шесть частных домов горят в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области, площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Уточненная информация: [горят] пять частных домов на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

К месту возгорания частных домов прибыл пожарный поезд. "К месту пожара в Самаре прибыл пожарный поезд. Прокладывает магистральную линию", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что информация о пожаре на улице Пестеля, 34 поступила в 15:59 мск. Загорелись шесть частных домов на площади около 600 кв. метров.
Пожару присвоен второй (повышенный) ранг вызова. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Для ликвидации пожара привлечены 69 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 11 единиц техники.

В новость были внесены изменения (17:55 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияСамарская область
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Пожар в частных домах в поселке Самарской области локализован
По информации МЧС пострадавших нет
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