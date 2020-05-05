Апелляционный суд Киева оставил под стражей главного подозреваемого в убийстве Шеремета

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста участника силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Такое решение суд принял на заседании во вторник.

"Постановление следственного судьи Печерского суда города Киева от 3 апреля 2020 года оставить без изменений", - объявил следственный судья.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей.

Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко - последняя, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест. Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу до середины июня 2020 года.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.