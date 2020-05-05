В Орловской области семья из пяти человек отравилась угарным газом

ТАМБОВ, 5 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи из пяти человек угарным газом в собственном доме в Мценском районе Орловской области. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо, включая двух детей, были госпитализированы. Об этом сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в числе пострадавших двое малолетних детей, их 35-летняя мать и 61-летняя родственница, все они доставлены в больницу. Хозяин дома, 40-летний мужчина, умер. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.