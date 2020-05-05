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В Чувашии подозреваемые в нападении на полицейского помещены под домашний арест

Они избили сотрудника ДПС, желая уйти от ответственности за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 5 мая. Канашский районный суд Чувашии отправил под домашний арест двух мужчин по делу об избиении сотрудника ДПС после задержания пьяного водителя. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник следственным управлением СК РФ по республике.

"Канашским районным судом по ходатайству следователя в отношении двух жителей Янтиковского района, напавших 3 мая на полицейского, с учетом личности подозреваемых, а также принимая во внимание, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности и признали вину в совершенном преступлении, избраны меры пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

В отношении водителя-нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"), ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение требования об остановке транспортного средства"), ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции").

По версии следствия, около 4:00 мск 3 мая инспектор ДПС на дежурстве заметил на трассе Аниш, расположенной между городом Канаш и селом Янтиково автомобиль марки ВАЗ-2109, который вел нетрезвый водитель. Тот проигнорировал требование остановиться. Тогда инспектор на служебном автомобиле стал преследовать нарушителя. Позже на участке местности между деревнями Аниш-Ахпердино и Старое Ахпердино Канашского района автомобиль нарушителя съехал в поле и застрял в грязи. Во время составления на нарушителя протокола об административном правонарушении, к месту происшествия подъехало еще два автомобиля, в которых находилось 11 молодых людей, в том числе сын задержанного со своим другом. Мужчины пытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол об административном правонарушении.

Нарушитель попытался сбежать с места происшествия, а его сын вместе со своим другом повалили инспектора на землю и несколько раз ударили. Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться. Инспектор 8 раз выстрелил по колесам автомобиля. Уйти с места происшествия им не удалось.

Ранее следователи управления возбудили уголовное дело в отношении двух сельских жителей в возрасте 20 и 21 лет, подозреваемых в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Причиной агрессии стало их недовольство законными действиями сотрудника правоохранительных органов, который задержал их пьяного родственника за рулем.

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