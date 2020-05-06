На МКАД загорелась иномарка

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль Nissan Qashqai загорелся на ходу на 45-м километре МКАД. Машина полностью сгорела, однако пострадавших нет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 45-м километре МКАД в ходе движения легкового автомобиля Nissan Qashqai произошло возгорание в моторном отсеке, в результате машина полностью выгорела", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на внутренней стороне 45-го км.