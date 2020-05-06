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В Красноярском крае сбежал из больницы осужденный за убийство и разбой

Сбежавший мужчина находился на лечении в Ачинской больнице после смягчения наказания

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Мужчина, 15 лет назад осужденный за убийство, разбой и умышленное повреждение чужого имущества, сбежал из Ачинской межрайонной больницы в Красноярском крае, где находился на лечении, сообщили ТАСС в региональном главке Федеральной службы исполнения наказания.

"ГУ ФСИН России по Красноярскому краю разыскивает Голикова Михаила Васильевича, 1978 года рождения. Он был осужден Красноярским краевым судом на 20 лет лишения свободы", - сообщил представитель ведомства.

Как пояснили в ведомстве, осужденный 15 лет назад, мужчина лечился в Ачинской больнице после смягчения наказания. В мае 2019 года Советский суд Красноярска заменил ему оставшуюся часть наказания (5 лет и 3 месяца) с лишения свободы на принудительные работы, которую он отбывал в Ачинском исправительном центре.

Теги
РоссияКрасноярский край
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