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В Подмосковье девочка госпитализирована после падения на нее дерева

Из-за сильного порыва ветра одно из деревьев упало на четырехлетнюю девочку и травмировало ее

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее дерева в лесу в Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"5 мая из лесопарка в микрорайоне Новое Павлино в Балашихинском городском округе бригадой скорой помощи в городскую больницу госпитализирована четырехлетняя девочка с многочисленными травмами. По предварительным данным, во время прогулки с мамой из-за сильного порыва ветра одно из деревьев упало на девочку и травмировало ее", - сообщили в ГСУ. По данному факту начата доследственная проверка.

Накануне упавшие из-за ветра деревья повредили более 10 машин в Москве. В Московской области во вторник упало 35 деревьев, повреждено четыре автомобиля. Погибших в результате инцидентов нет.

Экстренное предупреждение действует в Москве и в среду. Согласно информации МЧС, в столице ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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Россия
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